МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, Airbus в пятницу подтвердила, что ведет переговоры c властями Франции о новом урегулировании дела о взяточничестве. Речь идет о ее прошлых действиях в Ливии и Казахстане. В 2020 году компания уже заплатила рекордные штрафы.

Информация об этом появилась в пятницу в пояснительных записках к квартальному отчету. Ранее на этой неделе прокуратура сообщила, что ведет переговоры с Airbus об урегулировании неуточненных вопросов, аналогичных тем, что обсуждались в предыдущем деле, включая распространенную практику взяточничества, длившуюся несколько лет.

В пояснительных записках Airbus повторила, что всецело сотрудничает с французскими властями в расследованиях, касающихся Казахстана и Ливии.

Она также добавила, что эти два расследования переросли в переговоры о новом урегулировании. По словам компании, это "ограниченное продолжение" вопросов, приведших в 2020 году к штрафу в 3,6 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро были выплачены во Франции.

Во французской части урегулирования от 2020 года говорилось о подкупе иностранных чиновников, мошенничестве и легализации дохода, полученного незаконным путем.

Как утверждает Airbus, новое урегулирование не окажет негативного влияния на предыдущую сделку, которая сформулировала условия и ввела обязательный мониторинг на три года. В обмен в отношении компании не выдвигались обвинения, которые бы запретили ей претендовать на государственные контракты.

По словам осведомленных источников, новое дело касается продажи самолетов Ливии в 2007 году, когда ее возглавлял Муаммар Каддафи, и продажи вертолетов, спутников и центра слежения за спутниками Казахстану в 2009 году.