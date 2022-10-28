МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Удельные расходы на оплату труда в США уверенно выросли в 3-м квартале, хотя рост зарплат в частном секторе значительно замедлился, сигнализируя о том, что инфляция либо достигла пика, либо была близка к этому, передает Reuters.

Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в пятницу, индекс цен расходов на оплату труда вырос в 3-м квартале на 1,2% после роста на 1,3% во 2-м квартале.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост индекса на 1,2%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы на оплату труда выросли на 5,0% после роста на 5,1% во 2-м квартале.

Индекс цен расходов на оплату труда считается одним из лучших индикаторов доли незадействованных трудовых ресурсов и опережающим индикатором базовой инфляции. За этим индексом следят для получения подтверждения о том, что рост зарплат достиг пика, в то время как экономисты пытаются понять, когда ФРС начнет замедлять агрессивные темпы повышения процентных ставок.

ФРС с марта повысила процентные ставки с близкой к нулю отметки до текущего диапазона 3,00%-3,25%, и это самые быстрые темпы ужесточения денежно-кредитной политики за целое поколение или больше.

Годовой рост среднего почасового заработка, согласно ежемесячному отчету Министерства труда, замедляется. Индекс зарплат, рассчитываемый ФРС-Атланта, также поумерил свой рост в последние месяцы. Хотя Бежевая книга, опубликованная ФРС на прошлой неделе, показала, что "рост зарплат оставался широкомасштабным" в начале октября, в ней говорилось о его "замедлении в нескольких округах".

По состоянию на последний рабочий день августа количество открытых вакансий составило 10,1 млн, то есть на каждого безработного приходилось по 1,7 вакансии.

Зарплаты в 3-м квартале выросли на 1,3% после роста на 1,4% во 2-м квартале. По сравнению с 3-м кварталом 2021 года показатель вырос на 5,1% после роста на 5,3% в предыдущий квартал. Зарплаты в частном секторе выросли на 1,2% после роста на 1,6% во 2-м квартале. В частном секторе промышленности был зафиксирован годовой рост на 5,2% после роста на 5,7% во 2-м квартале.

Зарплаты в госсекторе выросли на 2,1% после роста на 0,7% во 2-м квартале.

Тем не менее, рост цен в США нивелирует повышение зарплат. С учетом коррекции на инфляцию зарплаты в США упали на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.