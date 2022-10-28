МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу ослаб против доллара США, но все еще нацелен на небольшой рост по итогам недели, тогда как фондовые рынки выросли, а данные показали неожиданный рост ВВП Канады, сообщает агентство Reuters.

Пара доллар США/канадский доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,3%, по 1,36, восстановившись с почти 5-недельного минимума 1,3493, достигнутого в четверг.

По итогам недели канадский доллар может показать рост на 0,3%, так как инвесторы надеются на замедление темпов повышений ставок Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.

Американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу вырос на фоне признаков замедления роста зарплат, несмотря на волатильность акций технологического сектора.

ВВП Канады в августе вырос на 0,1% при поддержке сильной активности в сельскохозяйственном секторе и сфере розничной торговли, сообщило бюро статистики Канады. Оно также прогнозирует рост ВВП на 0,1% в сентябре и на 1,6% годовых в 3-м квартале.

Аналитики прогнозировали, что рост ВВП Канады в августе будет нулевым.

Инвесторы ожидают, что Банк Канады продолжит замедлять темпы повышений ставок в декабре, заложив в котировки повышение на 25 б.п.

В среду центробанк повысил ключевую ставку на 50 б.п., тогда как на рынке ожидалось ее повышение на 75 б.п.

Цены на нефть, одну из ключевых статей экспорта Канады, упали после того, как Китай, являющийся одним из ведущих импортеров нефти, расширил коронавирусные ограничения. При этом котировки нефти нацелены на недельный рост ввиду опасений относительно предложения и неожиданно позитивных экономических данных.

Цены на нефть WTI упали на 0,8%, до 88,33 доллара США за баррель.

Доходность канадских гособлигаций выросла вслед за доходностью казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних гособлигаций Канады поднялась на 2,1 б.п., до 3,220%, после достижения в четверг минимума более чем за 3 недели на отметке 3,176%.