МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. По сообщению Reuters, цены на золото в пятницу снизились более чем на 1% на фоне повышения доллара США и доходности казначейских облигаций после данных, указавших на по-прежнему высокую базовую инфляцию. Эти данные укрепили ожидания очередного значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе.

Около 15.15 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,5%, до 1638,20 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 1,2%, до 1645,10 доллара за унцию.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, в прошлом месяце выросли на 0,6%, сообщили в Министерстве торговли.

"Существуют опасения, что рост базового индекса расходов на личное потребление (Core PCE) на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приведет к более активному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. В таком случае замедление темпов повышения процентной ставки произойдет позже, чем ожидалось", — отметил Таи Вонг, старший трейдер Heraeus Precious Metals.

Динамика цен на золото на этой неделе оказалась несколько разочаровывающей, учитывая ралли фондового рынка и снижение доллара, на фоне которых котировки могли бы приблизиться к 1700 долларам за унцию, добавил Вонг.

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Доллар вырос на 0,2% против корзины других основных валют после выхода экономических данных США. Рост доллара делает золото более дорогим для держателей других валют. Доходность казначейских облигаций США также выросла.

Многие ожидают, что ФРС повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов на заседании, намеченном на 1-2 ноября. В декабре трейдеры в основном ожидают повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Цены на золото очень чувствительны к повышению процентных ставок в США. Рост процентной ставки увеличивает альтернативные издержки владения золотом, а также поддерживает доллар.

"Очередное повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в целом ожидаемо после того, как инфляция в сентябре осталась устойчиво высокой", — отметили аналитики Commerzbank.

"Тем не менее, если руководство центрального банка просигнализирует о замедлении темпов повышения процентной ставки в будущем в ответ на замедление экономики, например, цены на золото могут получить некоторую поддержку", — добавили в Commerzbank.

Спот-цены на серебро снизились на 2,9%, до 19,02 доллара за унцию, платина подешевела почти на 2%, до 940,99 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 2,3%, до 1897,27 доллара за унцию.