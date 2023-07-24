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Китай выразил готовность защищать интересы развивающихся стран
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Китай готов расширять сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС для защиты общих интересов развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по... ПРАЙМ, 24.07.2023
общество , новости, в мире, китай, россия, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 24 июл — ПРАЙМ. Китай готов расширять сотрудничество с Россией и другими странами БРИКС для защиты общих интересов развивающихся стран, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге.
"Все государства БРИКС являются важными формирующимися рынками, крупными развивающимися странами и конструктивными силами, представляющими направление мирового развития", — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что "Китай готов тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС, способствуя тому, чтобы сотрудничество БРИКС стало более существенным, крепким и масштабным, а также чтобы защищать общие интересы развивающихся стран".
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.