2023-09-02T16:45:08+03:00
2023-09-02T16:45:08+03:00
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Всемирный банк выделил помощь Украине на ремонт домов
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Украина получит от Всемирного банка 232 миллиона долларов на экстренный ремонт жилого фонда, об этом в своем Telegram сообщает Министерство реинтеграции Украины. "Всемирный банк... ПРАЙМ, 02.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Украина получит от Всемирного банка 232 миллиона долларов на экстренный ремонт жилого фонда, об этом в своем Telegram сообщает Министерство реинтеграции Украины.
"Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.
Как утверждают в министерстве, всего планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах, финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.
По данным министерства, на Украине повреждено около 1,4 миллиона домов, в которых проживает 3,5 миллиона человек.
Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.