МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Украина получит от Всемирного банка 232 миллиона долларов на экстренный ремонт жилого фонда, об этом в своем Telegram сообщает Министерство реинтеграции Украины. Украина оспорит любой запрет на импорт зерна в страны Евросоюза, пишут СМИ

"Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов на экстренные ремонты жилья. В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" более 100 тысяч украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья", — говорится в сообщении министерства.

Как утверждают в министерстве, всего планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах, финансирование позволит заменить окна или отремонтировать крыши домов.

По данным министерства, на Украине повреждено около 1,4 миллиона домов, в которых проживает 3,5 миллиона человек.

Ранее Всемирный банк объявлял о помощи Украине в размере 1,75 миллиарда долларов.