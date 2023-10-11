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Путин прокомментировал провал "Зеленых" на выборах в Германии
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Партия "Зеленых" провалилась на выборах в ФРГ, избиратели увидели результат их политики, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер принимает участие в Российской... ПРАЙМ, 11.10.2023
новости, в мире, владимир путин, германия, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Партия "Зеленых" провалилась на выборах в ФРГ, избиратели увидели результат их политики, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер принимает участие в Российской энерегтической неделе.
По его словам, отказ от атомной энеретики и отечественного "голубого топлива" привел Европу к увеличению объемов использования угля.
"Посмотрите, результат на земельных выборах сейчас в Федеративной Республике (Германия), "Зеленые" провалились, потому что люди же видят, что происходит, видят результат этой политики. Вот и последствия в политической сфере уже", — сказал Путин.
Президент добавил, что одна из самых "зеленых" структур энергетики в мире — Россия. По его словам, 43 процента в структуре приходится на газ — самый высокотехнологичный вид топлива среди углеводородов.