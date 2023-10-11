МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Партия "Зеленых" провалилась на выборах в ФРГ, избиратели увидели результат их политики, заявил президент России Владимир Путин. Партия Олафа Шольца побила собственный антирекорд на выборах, пишет Spiegel

Российский лидер принимает участие в Российской энерегтической неделе.

По его словам, отказ от атомной энеретики и отечественного "голубого топлива" привел Европу к увеличению объемов использования угля.

"Посмотрите, результат на земельных выборах сейчас в Федеративной Республике (Германия), "Зеленые" провалились, потому что люди же видят, что происходит, видят результат этой политики. Вот и последствия в политической сфере уже", — сказал Путин.

Президент добавил, что одна из самых "зеленых" структур энергетики в мире — Россия. По его словам, 43 процента в структуре приходится на газ — самый высокотехнологичный вид топлива среди углеводородов.