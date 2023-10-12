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"C красным лицом". В Индии высмеяли униженного Зеленского
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Владимир Зеленский испытал унижение из-за срыва выступления в румынском парламенте, покинул страну с позором, следует из видеосюжета индийского издания Hindustan Times. Румынская... ПРАЙМ, 12.10.2023
общество , новости, в мире, владимир зеленский, нато, румыния
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытал унижение из-за срыва выступления в румынском парламенте, покинул страну с позором, следует из видеосюжета индийского издания Hindustan Times.
Румынская пресса ранее сообщала о визите Зеленского в Бухарест 10 октября. Украинский лидер, по данным портала G4Media, должен был выступить на заседании парламента, однако власти Румынии отменили зеседание.
"Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО. Зеленский ушел покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили", — говорится в видео.
Как добавляет издание, позднее Зеленский заявлял, что выступление в парламенте не входило в его планы.
Ранее сенатор Диана Шошоакэ говорила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что если "поймает" Зеленского в парламенте, будет плохо.