МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытал унижение из-за срыва выступления в румынском парламенте, покинул страну с позором, следует из видеосюжета индийского издания Hindustan Times. "Сила в правде". Вован и Лексус разыграли Буша-младшего в стиле "Брат — 2"

Румынская пресса ранее сообщала о визите Зеленского в Бухарест 10 октября. Украинский лидер, по данным портала G4Media, должен был выступить на заседании парламента, однако власти Румынии отменили зеседание.

"Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО. Зеленский ушел покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили", — говорится в видео.

Как добавляет издание, позднее Зеленский заявлял, что выступление в парламенте не входило в его планы.

Ранее сенатор Диана Шошоакэ говорила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что если "поймает" Зеленского в парламенте, будет плохо.