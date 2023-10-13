2023-10-13T09:23:00+03:00
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Боррель заявил о необходимости реформирования международных институтов
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Европейский Союз признает необходимость реформирования международных институтов, в том числе Совета Безопасности ООН, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и... ПРАЙМ, 13.10.2023
новости, в мире, китай, евросоюз, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз признает необходимость реформирования международных институтов, в том числе Совета Безопасности ООН, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Мы признаем необходимость реформы многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН. Мы должны работать над этим вместе", — написал Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
При этом, как полагает глава европейской дипломатии, без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильное господствует над слабым.
"Это было бы неприемлемо", — отметил Боррель.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога Евросоюз — Китай.