МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала население, а также сотрудников ООН, находящихся на севере сектора Газа, в течение 24 часов эвакуироваться в южную часть, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Росавиация открыла "горячую" линию для россиян, желающих покинуть Израиль

"Сегодня (12 октября. — прим. ред.), незадолго до полуночи по местному времени, руководители групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе были уведомлены своими связными офицерами в израильских вооруженных силах, что все население Газы к северу от Вади Газа должно быть эвакуировано на юг Газы в течение следующих 24 часов", — заявил Дюжаррик.

Эвакуировать в южную часть необходимо около 1,1 млн палестинцев.

Однако, ООН призывает Израиль к отмене приказа, так как в дальнейшем это "превратит трагедию в катастрофическую ситуацию".

«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — отметил Дюжаррик в своем заявлении.

Ожидается, что Израиль проведет операцию по уничтожению движения ХАМАС в секторе Газа, и уже сейчас израильские танки собираются вблизи этого района. В своем заявлении Израильское оборонное ведомство обвинило ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита и заявило о продолжении активных действий, прилагая все усилия, чтобы не навредить мирным жителям.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал заявление ООН "позорным" и указал на то, что организация долгое время игнорировала использование движением ХАМАС гражданского населения и инфраструктуры для своих целей.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев перевело свой операционный центр и персонал в южную часть Газы.

Бомбардировки сектора Газа проводятся с 7 октября в ответ на вторжение боевиков движения ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля, и страна перешла на военное положение, мобилизовав 300 тыс. резервистов.