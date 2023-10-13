МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. США помогают Израилю и таким образом только провоцируют дальнейшую эскалацию, игнорируя необходимость мирного урегулирования конфликта, сказал РИА Новости посол Палестины в ЮАР Ханан Джаррар. Израиль "душит" сектор Газа, заявили в МККК

"Несмотря на то, что необходимо прикладывать усилия для достижения мира, США вместо этого поддерживают государство апартеида в Израиле. Мы не должны закрывать пути к миру", — отметила Джаррар.

Как отмечает посол, достижение мира между сторонами последует после "прекращения оккупации" сектора Газа. Израиль, мне слова Джаррар, должен прекратить бомбардировку гражданских объектов, а США своей поддержкой должны прекратить "подливать масло в огонь".

В свой черед зампосла Израиля в ЮАР Ади Коэн-Хазанов заявил РИА Новости, что Израиль также имеет полное право защищать свою территорию от террористических атак. По его словам, ХАМАС специально "прикрывается" гражданскими объектами.