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Посол Палестины обвинила США в "подливании масла в огонь"
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США помогают Израилю и таким образом только провоцируют дальнейшую эскалацию, игнорируя необходимость мирного урегулирования конфликта, сказал РИА Новости посол Палестины в ЮАР... ПРАЙМ, 13.10.2023
новости, в мире, сша, израиль, ближний восток, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. США помогают Израилю и таким образом только провоцируют дальнейшую эскалацию, игнорируя необходимость мирного урегулирования конфликта, сказал РИА Новости посол Палестины в ЮАР Ханан Джаррар.
"Несмотря на то, что необходимо прикладывать усилия для достижения мира, США вместо этого поддерживают государство апартеида в Израиле. Мы не должны закрывать пути к миру", — отметила Джаррар.
Как отмечает посол, достижение мира между сторонами последует после "прекращения оккупации" сектора Газа. Израиль, мне слова Джаррар, должен прекратить бомбардировку гражданских объектов, а США своей поддержкой должны прекратить "подливать масло в огонь".
В свой черед зампосла Израиля в ЮАР Ади Коэн-Хазанов заявил РИА Новости, что Израиль также имеет полное право защищать свою территорию от террористических атак. По его словам, ХАМАС специально "прикрывается" гражданскими объектами.