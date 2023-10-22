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В Германии прокомментировали обращение Байдена к американцам
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Сравнение президента России Владимира Путина с ХАМАС, высказанное Джо Байденом в его обращении к нации, явно показывает панику США, сообщает немецкое издание Junge Welt... ПРАЙМ, 22.10.2023
новости, в мире, сша, владимир путин, германия, джо байден, обращение к нации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сравнение президента России Владимира Путина с ХАМАС, высказанное Джо Байденом в его обращении к нации, явно показывает панику США, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"Сравнивать Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США", — сообщает издание.
Более того, по мнению автора, дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что Байдену придется как-то справляться уже с двумя конфликтами.
Ранее в четверг, 19 октября, Джо Байден выступил с обращением к нации. В ходе своего выступления лидер США сравнил Путина с ХАМАС, а финансовую помощь для Израиля и Украины — "разумной инвестицией", которая может принести пользу последующим поколениям.