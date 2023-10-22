МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сравнение президента России Владимира Путина с ХАМАС, высказанное Джо Байденом в его обращении к нации, явно показывает панику США, сообщает немецкое издание Junge Welt. "За гранью добра и зла". Медведев оценил заявления Байдена по Израилю

"Сравнивать Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США", — сообщает издание.

Более того, по мнению автора, дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что Байдену придется как-то справляться уже с двумя конфликтами.

Ранее в четверг, 19 октября, Джо Байден выступил с обращением к нации. В ходе своего выступления лидер США сравнил Путина с ХАМАС, а финансовую помощь для Израиля и Украины — "разумной инвестицией", которая может принести пользу последующим поколениям.