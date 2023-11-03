ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. США совершают фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека, их целью является помешать развитию страны, сказал журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. США расширили санкционный список против России

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", — уточнил дипломат.

Кроме того, Антонов заявил, что США стремятся расшатать внутреннее единство России.

Ранее в четверг, 2 ноября, США расширили санкционный список против России, включив в него еще 12 российских компаний. Это решение Вашингтон объяснил тем, что вышеуказанные компании разрабатывают и закупают беспилотники для ВС России.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская экономика показала свою устойчивость и продолжает развиваться даже в рамках санкционного давления. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Псеков уточнял, что в Кремле не "носят розовые очки" и понимают, что санкционные давление будет только нарастать.