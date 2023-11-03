МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Поддержка Украины стала "яблоком раздора" между демократами и республиканцами, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Без Украины. Палата представителей США одобрила помощь Израилю

"Одобрение палатой представителей США пакета помощи Израилю, но не Украине, подтверждает факт превращения поддержки Украины в главное "яблоко раздора" между демократами и республиканцами накануне президентских выборов", — отметил он.

Политик подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в неудачное время. По его словам, демократы "сапогом пробивают" поддержку Киеву, задерживая при этом выделение средств для Тель-Авива.

Пушков напомнил, что сенат США не хочет одобрять помощь Израилю без Украины.

Ранее палата представителей США поддержала законопроект о выделении Израилю 14,3 миллиарда долларов. Лидер демократов, представляющих большинство в сенате, Чак Шумер заявил, что верхняя палата конгресса не одобрит документ без Украины.