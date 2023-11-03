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Глава спецслужбы Сербии Вулин подал в отставку
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Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введения против него американских санкций подал в отставку, о чем заявил в официальном сообщении... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, в мире, санкции, сша, сербия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЛГРАД, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введения против него американских санкций подал в отставку, о чем заявил в официальном сообщении.
"США и ЕС требуют моей головы, как условия для невведения санкций против Сербии", — сказал он.
Вулин добавил, что не является причиной шантажа и давления на Сербию, но и не хочет стать поводом для таких событий. По его словам, это и является причиной его отставки с поста директора БИА.
Ранее Минфин США внес в санкционный список директора БИА Вулина, который возглавил спецслужбу в декабре прошлого года. Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, Вашингтон перед введением ограничений против руководителя спецслужбы страны потребовал от Белграда поддержать санкции против России.