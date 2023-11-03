БЕЛГРАД, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введения против него американских санкций подал в отставку, о чем заявил в официальном сообщении. Японская Mitsui изучит влияние санкций США против "Арктик СПГ 2"

"США и ЕС требуют моей головы, как условия для невведения санкций против Сербии", — сказал он.

Вулин добавил, что не является причиной шантажа и давления на Сербию, но и не хочет стать поводом для таких событий. По его словам, это и является причиной его отставки с поста директора БИА.

Ранее Минфин США внес в санкционный список директора БИА Вулина, который возглавил спецслужбу в декабре прошлого года. Как отмечал президент Сербии Александр Вучич, Вашингтон перед введением ограничений против руководителя спецслужбы страны потребовал от Белграда поддержать санкции против России.