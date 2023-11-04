ВАШИНГТОН, 4 ноя — ПРАЙМ. Политика президента США Джо Байдена в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке может стоить ему победы на президентских выборах в следующем году, сказал РИА Новости экс-сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк. США и Евросоюз обсуждают с Украиной, чем поступиться ради мира, пишет СМИ

"Игнорирование президентом Байденом страданий арабов может стоить ему президентского поста", — подчеркнул он, комментируя позицию американского лидера по отношению к Израилю и событиям в секторе Газа.

Как отметил Блэк, мусульманская община в американском штате Мичиган уже "отвернулась" от Байдена. Это может привести к его поражению на выборах.

"Если Байден потеряет Мичиган, он может проиграть выборы", — резюмировал Блэк.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.