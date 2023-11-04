МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Все больше американцев, особенно из Республиканской партии, настороженно относятся к продолжающейся помощи Киеву, пишет американская The Hill. Зеленскому пришлось оправдываться перед главой ЕК за "тупик на фронте"

Украина обеспокоена сложившейся ситуацией с дальнейшим финансированием особенно после того, как Конгресс не включил помощь Киеву в бюджет правительства, но одобрил отдельный пакет помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов.

Член парламента Украины Кира Рудик выразила надежду, что конгресс США в дальнейшем одобрит новый пакет финансовой помощи Киеву, но также обеспокоена, что приближающиеся выборы в США могут "осложнить" переговоры.

Издание отмечает, что контрнаступление ВСУ идет "с большим трудом" уже пять месяцев, что объясняет то, что США и союзники перевели свое внимание на конфликт на Ближнем Востоке.

Европейские союзники могут вмешаться и помочь, но США являются крупнейшим сторонником Украины, заявила Кэтрин Сендак, директор программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики. Она подчеркнула, что если Вашингтон не предпримет решительных шагов, то это станет сигналом, что "проукраинский союз дал трещину".

Ранее Владимир Путин констатировал, что спустя три месяца после начала контрнаступления Киев "провалился".