МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Обещания Киева не сбываются, доноры волнуются, Владимир Зеленский "повышает градус красноречия", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Newsweek объяснил, почему США не хотят победы Украины

Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает участия России в потенциальном урегулировании, компромисс неприемлем. По его словам, Киев будет ждать изменений до конца 2023 года.

Песков, комментируя слова украинского лидера, отметил, что отчаянные обещания киевского режима не сбываются.

"Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", — подчеркнул он.