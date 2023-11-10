МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Обещания Киева не сбываются, доноры волнуются, Владимир Зеленский "повышает градус красноречия", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает участия России в потенциальном урегулировании, компромисс неприемлем. По его словам, Киев будет ждать изменений до конца 2023 года.

Песков, комментируя слова украинского лидера, отметил, что отчаянные обещания киевского режима не сбываются.

"Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", — подчеркнул он.