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2023-11-10T14:40:28+03:00
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Обещания Зеленского не сбываются, заявил Песков
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. Обещания Киева не сбываются, доноры волнуются, Владимир Зеленский "повышает градус красноречия", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Зеленский заявил,... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Обещания Киева не сбываются, доноры волнуются, Владимир Зеленский "повышает градус красноречия", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает участия России в потенциальном урегулировании, компромисс неприемлем. По его словам, Киев будет ждать изменений до конца 2023 года.
Песков, комментируя слова украинского лидера, отметил, что отчаянные обещания киевского режима не сбываются.
"Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут", — подчеркнул он.