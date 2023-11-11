МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Нужно послать России "четкий сигнал" и принять Украину в НАТО без потерянных территорий, написал The Guardian, ссылаясь на слова бывшего генерального секретаря блока Андерса Фог Расмуссена. "Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в сердце альянса", — заявил экс-генсек.

Он сомневается, что данная мера прекратит конфликт. Однако Расмуссен полагает, что пятая статья Устава НАТО остановит Москву от продвижения вглубь украинской земли, позволив ВСУ восстановиться и снова выйти на линию фронта.

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что, если одно государство-член альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

"России необходимо дать четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом", — заключил Расмуссен.

В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.

Возможное вступление этой страны в НАТО будет "будет абсолютной опасностью, угрозой" для России, не раз заявляли в Кремле.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".