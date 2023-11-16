ВАШИНГТОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Помощь США Украине под угрозой из-за нежелания палаты представителей согласовать запрос администрации, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Украина вынуждена менять тактику общения с США, заявили в Раде

"Наша способность продолжать поддерживать Украину под растущей угрозой", — сказал Кирби журналистам.

Как сообщил он, администрация уже сейчас принимает трудные решения в контексте новых пакетов помощи. Эти пакеты уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева, добавил Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения нацбезопасности США.

Белый дом запросил у конгресса 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывалась рассматривать этот запрос.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.