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Украина находится в плачевном состоянии и без сокращения международной помощи, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Ранее координатор Белого дома по стратегическим... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, украина, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украина находится в плачевном состоянии и без сокращения международной помощи, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби об уменьшении поддержки Украины, так как запланированные средства заканчиваются.
"Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование", — написала Верещук в социальной сети Facebook*.
Она попросила международных и гуманитарных операторов отправлять денежные средства туда, где в них нуждаются сильнее всего.
Если для этого требуется прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов — то это стоит сделать, подытожила вице-премьер.
*запрещена в РФ как экстремистская