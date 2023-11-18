МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Украина находится в плачевном состоянии и без сокращения международной помощи, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби об уменьшении поддержки Украины, так как запланированные средства заканчиваются.

"Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование", — написала Верещук в социальной сети Facebook*.

Она попросила международных и гуманитарных операторов отправлять денежные средства туда, где в них нуждаются сильнее всего.

Если для этого требуется прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов — то это стоит сделать, подытожила вице-премьер.

*запрещена в РФ как экстремистская