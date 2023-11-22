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В Швеции снизилась поддержка членства страны в НАТО
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Поддержка вступления Швеции в НАТО снижается среди жителей страны, следует из исследования социологического центра Verian, выполненного по запросу шведского телеканала TV4... ПРАЙМ, 22.11.2023
общество , новости, в мире, швеция, опрос, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТОКГОЛЬМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Поддержка вступления Швеции в НАТО снижается среди жителей страны, следует из исследования социологического центра Verian, выполненного по запросу шведского телеканала TV4 Nyheterna.
По результатам опроса, из тысячи человек только 57 процентов респондентов положительно относятся к членству страны в альянсе. В июле этот показатель составлял 65 процентов.
Эксперты предположили, что это может быть связано с затянувшимся конфликтом на Украине, а также с сомнениями в эффективности деятельности организации.
"Люди, возможно, начинают задаваться вопросом, что это за организация на самом деле", — заявил профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.
В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для обеих стран это ознаменовало отказ от политики военного нейтралитета, которого они придерживались на протяжении многих десятилетий.