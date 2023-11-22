СТОКГОЛЬМ, 22 ноя — ПРАЙМ. Поддержка вступления Швеции в НАТО снижается среди жителей страны, следует из исследования социологического центра Verian, выполненного по запросу шведского телеканала TV4 Nyheterna. Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган

По результатам опроса, из тысячи человек только 57 процентов респондентов положительно относятся к членству страны в альянсе. В июле этот показатель составлял 65 процентов.

Эксперты предположили, что это может быть связано с затянувшимся конфликтом на Украине, а также с сомнениями в эффективности деятельности организации.

"Люди, возможно, начинают задаваться вопросом, что это за организация на самом деле", — заявил профессор политологии Университета Умео Никлас Эклунд.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для обеих стран это ознаменовало отказ от политики военного нейтралитета, которого они придерживались на протяжении многих десятилетий.