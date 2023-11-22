2023-11-22T16:59:36+03:00
2023-11-22T16:59:36+03:00
2023-11-22T16:59:36+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231122/842341105.html
Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Путин
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, Киев запретил их на законодательном уровне, заявил глава государства Владимир Путин. Президент России выступил на саммите... ПРАЙМ, 22.11.2023
новости, в мире, владимир путин, россия, украина, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341069.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341069.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341068.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341068.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341056.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84234/10/842341056.jpg
https://1prime.ru/global/20231121/842322202.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, Киев запретил их на законодательном уровне, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент России выступил на саммите "Большой двадцатки" в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что боевые действия — всегда трагедия, необходимо подумать, как их остановить.
"Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", — напомнил Путин.
Он подчеркнул, что Владимир Зеленский подписал указ, который запретил вести такой диалог.
Ранее российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам Путина, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.