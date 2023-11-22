МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, Киев запретил их на законодательном уровне, заявил глава государства Владимир Путин. Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров самоубийством

Президент России выступил на саммите "Большой двадцатки" в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что боевые действия — всегда трагедия, необходимо подумать, как их остановить.

"Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", — напомнил Путин.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский подписал указ, который запретил вести такой диалог.

Ранее российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам Путина, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.