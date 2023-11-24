МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ЕС допустил возможность вступления Молдавии и Грузии в состав союза по частям, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет "Известия". Францию призвали покинуть ЕС ради сохранения независимости

"Европейское будущее Молдавии и Грузии не может быть в заложниках территориальных конфликтов. Это подтверждено на самом высоком политическом уровне", — отметил Стано.

В Евросоюзе допустили принятие Молдавии и Грузии в состав союза по частям без Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. После начала переговоров с Евросоюзом в Молдавии поднялись дискуссии по этому вопросу, однако в Грузии выступают против "неполного вступления".

Относительно вступления Молдавии, в ЕС заявили, что в худшем случае присоединение будет происходить в два этапа: сначала правый берег Днестра, потом левый.

В Грузии отметили, что предложение неполного вступления в ЕС поступает не в первый раз. Так, в 2019 году бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен допустил членство Грузии в ЕС, если бы та отказалась от отделившихся от нее республик.

В ноябре ЕК опубликовала отчет о дальнейшем расширении союза на 2023 год, в котором были даны рекомендации к началу переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии, а также о предоставлении Грузии статус кандидата.