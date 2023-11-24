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В ЕС допустили принятие Молдавии и Грузии по частям
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ЕС допустил возможность вступления Молдавии и Грузии в состав союза по частям, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет "Известия"... ПРАЙМ, 24.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. ЕС допустил возможность вступления Молдавии и Грузии в состав союза по частям, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет "Известия".
"Европейское будущее Молдавии и Грузии не может быть в заложниках территориальных конфликтов. Это подтверждено на самом высоком политическом уровне", — отметил Стано.
В Евросоюзе допустили принятие Молдавии и Грузии в состав союза по частям без Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. После начала переговоров с Евросоюзом в Молдавии поднялись дискуссии по этому вопросу, однако в Грузии выступают против "неполного вступления".
Относительно вступления Молдавии, в ЕС заявили, что в худшем случае присоединение будет происходить в два этапа: сначала правый берег Днестра, потом левый.
В Грузии отметили, что предложение неполного вступления в ЕС поступает не в первый раз. Так, в 2019 году бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен допустил членство Грузии в ЕС, если бы та отказалась от отделившихся от нее республик.
В ноябре ЕК опубликовала отчет о дальнейшем расширении союза на 2023 год, в котором были даны рекомендации к началу переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии, а также о предоставлении Грузии статус кандидата.