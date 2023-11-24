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Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники перестают верить в благоприятный для Киева исход СВО, пишет газета The American Conservative. "Зеленский дошел до отчаяния,... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, украина, сша, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники перестают верить в благоприятный для Киева исход СВО, пишет газета The American Conservative.
"Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — отмечает издание.
По мнению автора статьи, Киеву на фоне потери людских ресурсов и доверия союзников необходимо переходить к дипломатии.
Он добавил, что надежду на успех теряет даже Вашингтон.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые украинцы готовы пойти на многое ради мира, в том числе отказаться от территорий.