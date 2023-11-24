МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники перестают верить в благоприятный для Киева исход СВО, пишет газета The American Conservative. Китайцы высмеяли Зеленского после заявлений о покушениях на его жизнь

"Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто". Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", — отмечает издание.

По мнению автора статьи, Киеву на фоне потери людских ресурсов и доверия союзников необходимо переходить к дипломатии.

Он добавил, что надежду на успех теряет даже Вашингтон.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые украинцы готовы пойти на многое ради мира, в том числе отказаться от территорий.