МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Продвижение НАТО к российским границам вызывает обеспокоенность, это приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Посол назвал "приемлемую для НАТО плату" за ослабление России

"Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфраструктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — сказал он.

В 1994 году НАТО приняла решение начать процесс принятия в альянс бывшие советские республики. Россия подчеркивала, что расширение блока на Восток неприемлемо для Москвы. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи в 2007 году вновь повторил позицию по НАТО, подчеркнув, что расширение альянса является "серьезной провокацией".