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Россия ответит на продвижение НАТО к ее границам, заявил Песков
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Продвижение НАТО к российским границам вызывает обеспокоенность, это приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Именно НАТО постоянно... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, дмитрий песков, россия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Продвижение НАТО к российским границам вызывает обеспокоенность, это приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Именно НАТО постоянно движется со своей военной инфраструктурой к нашей границе, мы не движемся в сторону НАТОвской инфраструктуры, НАТО движется, и это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — сказал он.
В 1994 году НАТО приняла решение начать процесс принятия в альянс бывшие советские республики. Россия подчеркивала, что расширение блока на Восток неприемлемо для Москвы. Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи в 2007 году вновь повторил позицию по НАТО, подчеркнув, что расширение альянса является "серьезной провокацией".