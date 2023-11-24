2023-11-24T18:39:28+03:00
2023-11-24T18:39:28+03:00
2023-11-24T18:39:28+03:00
2023
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В Словакии сообщили свою позицию касательно конфликта на Украине
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Лучше десять лет вести переговоры с Киевом, чем десять лет бессмысленно воевать, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, словакия, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Лучше десять лет вести переговоры с Киевом, чем десять лет бессмысленно воевать, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
"Мы считаем что…конфликт в таком состоянии может продолжаться до 2029 или 2030 года. При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше десять лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем десять лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек", — сказал Фицо.
Он полагает, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.
В заключение премьер Словакии назвал использование российской военной силы нарушением международного права.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".