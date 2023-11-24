ПРАГА, 24 ноя — ПРАЙМ. Словакия собирается требовать анализ влияния антироссийских ограничительных мер на экономику членов ЕС и альянса в целом, сообщил в Праге словацкий премьер Роберт Фицо. Словакия поддержала возврат к разрешениям для украинских перевозчиков

"В отличие от предыдущего правительства, мы будем тверже требовать анализ действия антироссийских санкций на экономику как отдельных стран Евросоюза, так и на экономику ЕС в целом. До сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось", — заявил Фицо на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

Более того, Фицо прокомментировал возможность временного исключения Словакии из списка ЕС на поставки нефтепродуктов из России. Он заявил, что Чехия готова поддержать эту просьбу его страны. А Еврокомиссия скорее всего пойдет навстречу, подытожил он.

Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.