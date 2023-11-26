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Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине
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ВСУ не смогут противостоять российским войскам без поставок Запада артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сообщает Telegraph. "Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать... ПРАЙМ, 26.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВСУ не смогут противостоять российским войскам без поставок Запада артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сообщает Telegraph.
"Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем", — указано в публикации.
Ранее лидеры западных стран заявили о неспособности снабдить Киев необходимым объемом вооружения из-за их медленного производства, а также необходимости перенаправить некоторые резервы Израилю.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.