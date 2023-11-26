МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВСУ не смогут противостоять российским войскам без поставок Запада артиллерийских снарядов калибра 155-мм, сообщает Telegraph. В США рассказали о "головной боли" ВСУ

"Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем", — указано в публикации.

Ранее лидеры западных стран заявили о неспособности снабдить Киев необходимым объемом вооружения из-за их медленного производства, а также необходимости перенаправить некоторые резервы Израилю.

ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.