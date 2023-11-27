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"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину
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Кризис в бюджете ФРГ окончательно лишит Украину надежды на победу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Ранее премьер-министр Баварии Маркус... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Кризис в бюджете ФРГ окончательно лишит Украину надежды на победу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция не в состоянии закрыть дыру в бюджете.
Соскин предположил, что немецким властям предстоит сокращение расходов бюджета, что, в первую очередь, отразится на поддержке Киева.
"Зеленскому теперь и там отломилась (финансовая поддержка. — Прим. ред.). В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет", — отметил эксперт.
Немцы не привыкли к урезанию пособий и повышению налогов, поэтому, как полагает эксперт, в феврале следующего года стоит ожидать досрочные выборы в их правительстве.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС склоняются к завершению конфликта на Украине путем переговоров с российской стороной.