МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Кризис в бюджете ФРГ окончательно лишит Украину надежды на победу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Динамитная зона". В Киеве предупредили об угрозе войны с Польшей

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер сообщил, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция не в состоянии закрыть дыру в бюджете.

Соскин предположил, что немецким властям предстоит сокращение расходов бюджета, что, в первую очередь, отразится на поддержке Киева.

"Зеленскому теперь и там отломилась (финансовая поддержка. — Прим. ред.). В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет", — отметил эксперт.

Немцы не привыкли к урезанию пособий и повышению налогов, поэтому, как полагает эксперт, в феврале следующего года стоит ожидать досрочные выборы в их правительстве.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС склоняются к завершению конфликта на Украине путем переговоров с российской стороной.