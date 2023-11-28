МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украинцы чувствуют усталость и отчаяние из-за провала контрнаступления и отсутствия перспективы скорейшего завершения конфликта, пишет американское агентство Bloomberg. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

"Чувство уныния окутывает Украину… Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", — пишет агентство.

По данным издания, в украинском обществе наблюдается раскол, а рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского снижается. Кроме того, страна погружается в хаос, раздоры, беспокойство из-за недостатка солдат на фронте, а также проблемы коррупции.

Bloomberg также подчеркнул, что западные страны сомневаются в целесообразности помощи Киеву.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не то что буксует, "это провал". Киев потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергея Шойгу заявлял, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из направлений.