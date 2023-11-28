2023-11-28T10:03:00+03:00
2023-11-28T10:54:03+03:00
2023-11-28T10:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231128/842388892.html
Украинцы впали в уныние из-за конфликта, пишет СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинцы чувствуют усталость и отчаяние из-за провала контрнаступления и отсутствия перспективы скорейшего завершения конфликта, пишет американское агентство Bloomberg. "Чувство... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, россия, украина, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196146.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196146.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196145.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196145.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196133.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/61/842196133.jpg
https://1prime.ru/global/20231126/842375305.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украинцы чувствуют усталость и отчаяние из-за провала контрнаступления и отсутствия перспективы скорейшего завершения конфликта, пишет американское агентство Bloomberg.
"Чувство уныния окутывает Украину… Более длинные ночи совпадают с растущим разочарованием по поводу застопорившегося наступления и выливающейся на поверхность напряженностью между правительством и военным руководством", — пишет агентство.
По данным издания, в украинском обществе наблюдается раскол, а рейтинг одобрения президента Владимира Зеленского снижается. Кроме того, страна погружается в хаос, раздоры, беспокойство из-за недостатка солдат на фронте, а также проблемы коррупции.
Bloomberg также подчеркнул, что западные страны сомневаются в целесообразности помощи Киеву.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление не то что буксует, "это провал". Киев потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергея Шойгу заявлял, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из направлений.