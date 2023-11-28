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В Кремле напомнили о цели создания НАТО
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НАТО была создана как инструмент сдерживания России, не отказалась от этих планов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "НАТО считает Россию противником. И НАТО... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, россия, нато, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. НАТО была создана как инструмент сдерживания России, не отказалась от этих планов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я все время это повторяю, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе", — отметил он.
Так Песков ответил на вопрос о риске эскалации конфликта между двумя сторонами.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что НАТО не отказалась от "оригинальных" планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе" со страной.
По его словам, Москва понимает ситуацию и действует в соответствии с этими реалиями.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.