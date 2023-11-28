МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. НАТО была создана как инструмент сдерживания России, не отказалась от этих планов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Ушаков назвал конфликт на Украине результатом "упертости" НАТО

"НАТО считает Россию противником. И НАТО всё-таки, я все время это повторяю, НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации. Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе", — отметил он.

Так Песков ответил на вопрос о риске эскалации конфликта между двумя сторонами.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что НАТО не отказалась от "оригинальных" планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе" со страной.

По его словам, Москва понимает ситуацию и действует в соответствии с этими реалиями.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.