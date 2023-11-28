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В Великобритании заявили о необходимости мирового лидерства США
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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс призвала США восстановить мировое лидерство, так как весь мир нуждается в этом, пишет The Wall Street Journal. "США должны снова возглавить... ПРАЙМ, 28.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс призвала США восстановить мировое лидерство, так как весь мир нуждается в этом, пишет The Wall Street Journal.
"США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО", — отметила политик.
Кроме того, Трасс надеется, что следующий глава американского государства будет выбран из Республиканской партии.
Ранее нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль связали с крахом внешней политики Соединенных Штатов и их союзников. По данным агентства Bloomberg, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит об углубляющемся кризисе глобальной безопасности.