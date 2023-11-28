МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс призвала США восстановить мировое лидерство, так как весь мир нуждается в этом, пишет The Wall Street Journal. В США предрекли России новые приобретения

"США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО", — отметила политик.

Кроме того, Трасс надеется, что следующий глава американского государства будет выбран из Республиканской партии.

Ранее нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль связали с крахом внешней политики Соединенных Штатов и их союзников. По данным агентства Bloomberg, эскалация конфликта на Ближнем Востоке говорит об углубляющемся кризисе глобальной безопасности.