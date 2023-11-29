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2023
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ЕС заявил об отсутствии согласия по началу переговоров о членстве Украины
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В настоящее время лидеры стран-членов Евросоюза не достигли договоренности по вопросу начала переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, ес, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время лидеры стран-членов Евросоюза не достигли договоренности по вопросу начала переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", — сообщил Мишель в интервью радио France Inter.
Решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также о выделении масштабного финансирования будут рассмотрены на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Ранее Венгрия предложила начать разработку новой стратегии в украинском конфликте, и только потом рассматривать вопрос финансирования. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения дополнительных средств Киеву.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что решение о принятии Украины в Евросоюз будет принято только после того, как Киев отчитается о проведении ряда реформ.