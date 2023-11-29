БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время лидеры стран-членов Евросоюза не достигли договоренности по вопросу начала переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Украина выполнила почти все требования для вступления в ЕС, заявили в ЕК

"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", — сообщил Мишель в интервью радио France Inter.

Решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также о выделении масштабного финансирования будут рассмотрены на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее Венгрия предложила начать разработку новой стратегии в украинском конфликте, и только потом рассматривать вопрос финансирования. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения дополнительных средств Киеву.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что решение о принятии Украины в Евросоюз будет принято только после того, как Киев отчитается о проведении ряда реформ.