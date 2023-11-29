БРАТИСЛАВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Союз автоперевозчиков Словакии, анонсировавший блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной с 1 декабря, считает, что эта акция станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. Перевозчики в Словакии угрожали заблокировать КПП на границе с Украиной

"Почему Союз автоперевозчиков Словакии блокирует пограничный переход? Чтобы дать больше пространства министру транспорта Словакии для проведения переговоров на заседании Совета министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики (Европейского союза — прим. ред.) 4 декабря, где будет рассматриваться влияние освобождения украинских перевозчиков от разрешений", — заявили в организации.

В организации отметили, что Словакия станет следующей страной, которая заблокирует КПП на границе с Украиной, чтобы выразить свое несогласие с ранее принятым решением Европейской комиссии отменить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

"Новости об этом будут станут более весомым аргументом", — считают в Союзе автоперевозчиков Словакии.

В организации также сообщили, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Ранее министерство транспорта Словакии заявило, что поддерживает предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков, но просит Союз автоперевозчиков страны больше не блокировать движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной. В организации заявили, что собираются заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года, если подвижек в решении этого вопроса не будет.

В Союзе перевозчиков Словакии отметили, что через территорию республики едут украинские фуры только коммерческого назначения, поскольку протестующие в Польше перевозчики не мешают движению фур с гуманитарной или военной помощью.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго уже блокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли, что готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.