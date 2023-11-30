2023-11-30T15:39:11+03:00
2023-11-30T15:39:11+03:00
2023-11-30T15:39:11+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231130/842421249.html
ОБСЕ стоит на краю пропасти, заявил Лавров
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в придаток ЕС и НАТО, смысл "инвестировать" в нее непонятен, заявил министр иностранных дел России Сергей... ПРАЙМ, 30.11.2023
новости, в мире, нато, сергей лавров, обсе
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420801.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420801.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420800.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/08/842420800.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/07/842420788.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84242/07/842420788.jpg
https://1prime.ru/society/20231130/842417479.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СКОПЬЕ, 30 ноя — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в придаток ЕС и НАТО, смысл "инвестировать" в нее непонятен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ 30 ноября и 1 декабря.
"ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация — давайте признаем это прямо — находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?", — поинтересовался Лавров.
По словам министра, способность организации адаптироваться к реалиям глобального развития и рассматривать проблемы в соответствии с Хельсинским заключительным актом 1975 года, в том числе придерживаться принципа равноправия, также вызывает сомнения.