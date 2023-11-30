СКОПЬЕ, 30 ноя — ПРАЙМ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в придаток ЕС и НАТО, смысл "инвестировать" в нее непонятен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Харламовым

Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ 30 ноября и 1 декабря.

"ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация — давайте признаем это прямо — находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?", — поинтересовался Лавров.

По словам министра, способность организации адаптироваться к реалиям глобального развития и рассматривать проблемы в соответствии с Хельсинским заключительным актом 1975 года, в том числе придерживаться принципа равноправия, также вызывает сомнения.