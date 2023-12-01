МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россия может одержать победу в военном конфликте на Украине в том числе из-за отсутствия стратегического мышления и самодовольства Запада, пишет газета Economist. Орбан призвал не отправлять Украине деньги "вагонами" из бюджета ЕС

"Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть… Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и… должна выйти из войны процветающей европейской демократией", — заявляет издание.

Журнал упрекает Запад в том, что он мог сделать намного больше, чтобы "расстроить" планы России, задействовать промышленные и финансовые ресурсы, "превосходящие российские".

Как отмечает Economist, "фатализм, самодовольство и пугающее отсутствие стратегического мышления" мешают и Западу, и Украине.

Издание отмечает, что победа России возможна по причине того, что сейчас идет борьба на выносливость, а не ради захвата территорий. При возможном отступлении Украины, на Западе усилятся голоса тех, кто говорит о бессмысленности отправки денег и оружия Киеву.

Растущая иностранная поддержка также играет на преимущество России. Западная схема по ограничению доходов России путем введения потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель провалилась, так как появилась торговая структура, недоступная санкциям Запада. Цена нефти марки Urals составляет 64 доллара, что почти на 10% выше показателя начала года.

Европа должна удвоить свои усилия по поддержке Украины, предоставив деньги и вступление в ЕС. Однако европейские лидеры не осознали масштаб задачи, стоящей перед ними, более того, многие уклоняются от ее решения.