МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ошибается, если полагает, что Киев присоединится к союзу, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Зеленский признался, что не знает, возьмут ли Украину в НАТО

"Украина никогда не вступит в НАТО. Столтенберг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — заявил Риттер.

Экс-разведчик считает, что Украина не может носить статус члена НАТО из-за недостаточного уровня развития экономики и военного сектора. Риттер отметил, что Столтенберг был прав, говоря о российской оборонной

промышленности, которая показала себя с лучшей стороны.

"В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной", — подытожил разведчик.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.