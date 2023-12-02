2023-12-02T14:40:17+03:00
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"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ошибается, если полагает, что Киев присоединится к союзу, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Украина... ПРАЙМ, 02.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ошибается, если полагает, что Киев присоединится к союзу, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Украина никогда не вступит в НАТО. Столтенберг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — заявил Риттер.
Экс-разведчик считает, что Украина не может носить статус члена НАТО из-за недостаточного уровня развития экономики и военного сектора. Риттер отметил, что Столтенберг был прав, говоря о российской оборонной
промышленности, которая показала себя с лучшей стороны.
"В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной", — подытожил разведчик.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.