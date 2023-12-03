МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН. "Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

"Очень странно говорить о конфликте Зеленского и Залужного, если учитывать роли их… Дискуссии жесткие бывают? Безусловно. Это нормальная управленческая модель. Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта", — отметил он.

Ранее украинские и западные СМИ отметили возможный конфликт между Зеленским и Залужным из-за расхождения их взглядов о ситуации на фронте. Залужный полагает, что фронт в тупике и украинские войска не могут прорваться сквозь оборону русской стороны, в то время как Зеленский считает, что это лишь усталость военных.

Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.