ВАРШАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге возле границы, сообщил польский политик, связанный с движением перевозчиков, Рафал Меклер. Минтранс сообщил об очереди из ста фур на границе с Литвой

Он опубликовал в соцсети Х видеозапись, где видно, как водители в светоотражающих жилетах один за одним переходят дорогу по пешеходному переходу в одну и другую сторону таким образом, чтобы на переходе всегда находились люди. Так они не позволяют проехать через переход легковым автомобилям, очередь из которых скопилась на дороге.

Меклер пояснил, что блокирование дороги происходит в населенном пункте Ситанец около Замойстья.

Несколько недель назад польские перевозчики заблокировали КПП на границе с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.