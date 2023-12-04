БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. ЕК отклонила просьбу Польши восстановить систему разрешений для украинских автоперевозчиков, сообщила европейский комиссар по транспорту Адина Валеан. СМИ: на польско-украинской границе образовались огромные очереди из фур

"Идея о восстановлении разрешений неприемлема", — сказала Валеан на пресс-конференции по итогам заседания министров транспорт ЕС в Брюсселе. Еврокомиссар добавила, что ЕК работает над решением кризиса на границе, но ответственность лежит непосредственного на приграничных странах. При этом, по оценке Валеан, некоторые из этих государств "уходят от ответственности".

По словам Валеан, ситуация с украинскими водителями "вызывает большие опасения".

Несколько недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с требованием восстановить данную систему.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.