КИШИНЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. Молдавские фермеры завершили акцию протеста в центре Кишинева, выразив надежду, что руководство республики выполнит их требования, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие фермеры встретятся с президентом Молдавии

Во вторник 5 декабря аграрии продолжили протест в центре Кишинева, очередь из 200 единиц сельхозтехники проехала по улицам города, не мешая движению. Еще столько же находилось на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют убрать штрафы за долги у производителей зерновых и увеличить финансовую помощь их сектору.

"Нас сегодня не было мало, но этого недостаточно для протеста в национальном масштабе. Тем не менее, приложено немало усилий для того, чтобы эта власть зашевелилась, обратила внимание на наши чаяния и проблемы. Переговоры с правительством продолжатся, так предложенный властью вариант решения долговых проблем малых и средних хозяйств вызывает серьезный скепсис. Сегодня мы завершаем нашу акцию, но это не означает, что наши протесты исчерпаны. Мы их продолжим", — сообщил на митинге перед зданием правительства один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет помогать Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.