МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Истребители НАТО, которые альянс поставляет Украине, станут законной целью ВС России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова иронично ответила на вопрос о помощи США Киеву

"Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения", — сказала она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что с учетом того, что большая часть аэродромной инфраструктуры Киева разрушена, не исключено использование аэродромов за пределами Украины. Поэтому, по ее словам, вероятность прямого столкновения между Россией и НАТО только растет.

Ранее сообщалось, что западные страны планируют передать Киеву F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.