МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытается помочь России, участвуя в двухдневном форуме консерваторов в США, пишет The Guardian. Венгрия ждет отчета Украины по миллиардным расходам

Согласно информации в статье, сторонники крайне правого венгерского премьера проведут в Вашингтоне закрытую встречу с республиканцами, чтобы попробовать достичь остановки поставок пакетов военной помощи Киеву с американской стороны.

Эта встреча будет происходить на фоне достаточно накаленной обстановки вокруг помощи Украине. В начале декабря Белый дом напомнил, что без новых согласованных ассигнований, средства на оружие и технику для Киева закончатся уже в конце этого года. 6 декабря республиканцы в сенате заблокировали законопроект о выделении очередной порции помощи Украине.

"Дело в том, что Орбан часто критиковал усилия по оказанию поддержки Украине в ее противостоянии России. Последние два года его считают ближайшим союзником Владимира Путина внутри Евросоюза, а два месяца назад его сфотографировали в Пекине улыбающимся и пожимающим руку российскому президенту", — указано в материале статьи.

Один дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии, пояснил: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет через Конгресс США. Именно поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны Евросоюза".

Однако, как указывает издание, есть те, кто сомневается в успехе намерений венгров. Так, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач считает, что несмотря на хорошие отношения Орбана с некоторыми республиканцами, "маловероятно", что он сумеет оказать какое-либо влияние на решение американцев, давать или не финансировать Украину.

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