МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден прогадал, сделав ставки на Киев в политической игре, ведь Россия контролирует обстановку на фронте, сообщает польское издание Do Rzeczy. Последняя отчаянная попытка. Зеленскому предрекли провал в США

"Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку", — указано в материале статьи.

При этом, республиканцы, которых большинство в Сенате, отказываются содержать Украину за год до президентских выборов, пишет издание. Как отмечается в статье, чем быстрее Запад задействует дипломатические инструменты, тем будет лучше.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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