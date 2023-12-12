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В Польше раскрыли, как Украина подставила Байдена
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Президент США Джо Байден прогадал, сделав ставки на Киев в политической игре, ведь Россия контролирует обстановку на фронте, сообщает польское издание Do Rzeczy. "Украина... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, в мире, польша, джо байден, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден прогадал, сделав ставки на Киев в политической игре, ведь Россия контролирует обстановку на фронте, сообщает польское издание Do Rzeczy.
"Украина территории не отвоевала, а Россия <…> даже особо не ослабела. Путин чувствует себя превосходно, а в Саудовской Аравии его только что встретили с величайшими почестями. <…> Все это мощно бьет по Джо Байдену, который на Украину вообще и на Владимира Зеленского в частности сделал очень большую политическую ставку", — указано в материале статьи.
При этом, республиканцы, которых большинство в Сенате, отказываются содержать Украину за год до президентских выборов, пишет издание. Как отмечается в статье, чем быстрее Запад задействует дипломатические инструменты, тем будет лучше.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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