МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский охвачен "афганским синдромом", так как он осознает, что Соединенные Штаты могут оставить своих союзников в Украине так же, как это произошло в Афганистане. Об этом заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Зеленский в США будет "шаромыжничать с протянутой рукой", заявила Захарова

Вашингтон начал военную операцию в Афганистане, как и полноценную кампанию по борьбе с терроризмом, в 2001 году, после атаки на Всемирный торговый центр (Башни-близнецы) в Нью-Йорке 11 сентября. США за 20 лет не смогли достичь поставленных целей. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули аэропорт столицы Кабула на фоне захвата власти движением Талибан*.

"Деморализованный Зеленский и его подельники охвачены афганским синдромом и уже сейчас выпрашивают у своего заокеанского шефа обещанный спасительный золотой парашют и ограниченное число мест на борту воздушного судна. Они уже думают, как сбежать из уничтоженной и униженной ими страны, а ведь некоторым придется крепко цепляться за шасси и крылья взлетающего самолета, украшенного звездно-полосатым флагом", — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, что встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом выглядела, как сдача вахты своему начальнику и отчет за ранее выданные огромные суммы Киеву.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность