МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Принятие решений Евросоюзом, пока несогласные страны-члены "отходят за кофе", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Германии раскритиковали обращение Шольца к Путину

"Мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, что, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения", — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, такая практика, если она есть на самом деле, уникальна.

Ранее издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц во время голосования Евросоюза по членству Украины предложил венгерскому коллеге Виктору Орбану выйти из зала, взять кофе и "попить его за пределами комнаты".

Орбан блокирует принятие нового пакета помощи Киеву из бюджета ЕС, а также выступает против присоединения страны к сообществу.