МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Начало переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз — утешительный приз замен финансирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Carlsberg передал Украине гумпомощь в виде пива

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС 14-15 декабря снова заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов.

При этом, лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров.

"Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", — сказала Захарова.

Она добавила, что ЕС, принимая Украину, опускается до уровня "нацистского режима".