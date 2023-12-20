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Захарова назвала диалог по вступлению Украины в ЕС утешительным призом
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Начало переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз — утешительный приз замен финансирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова... ПРАЙМ, 20.12.2023
финансы, новости, в мире, мария захарова, украина, ес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Начало переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз — утешительный приз замен финансирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС 14-15 декабря снова заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов.
При этом, лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров.
"Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", — сказала Захарова.
Она добавила, что ЕС, принимая Украину, опускается до уровня "нацистского режима".