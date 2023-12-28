МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Попытки Запада выйти из конфликта и объявить Украину победителем представляют собой "очковтирательство", стратегия "поражения" России провалилась. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. Зеленскому сообщили ужасные новости о Черном море

Ранее СМИ сообщали, что западные страны решили искать способ выйти из конфликта. При этом, отмечали они, Киев нужно объявить "победителем".

Лавров назвал такие идеи необходимостью чиновников доложить об успехах. Он сравнил ситуацию с докладами о советской "пятилетке за три-четыре года".

"В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что "козырный" план запада нанести России "стратегическое" поражение с треском провалился.

Министр добавил, что Москва готова к любому развитию событий на фоне "объявления России американскими официальными лицами врагом США".