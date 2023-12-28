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Лавров назвал планы США на Украину "очковтирательством"
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Попытки Запада выйти из конфликта и объявить Украину победителем представляют собой "очковтирательство", стратегия "поражения" России провалилась. Об этом рассказал в интервью РИА... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, в мире, сергей лавров, россия, сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Попытки Запада выйти из конфликта и объявить Украину победителем представляют собой "очковтирательство", стратегия "поражения" России провалилась. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее СМИ сообщали, что западные страны решили искать способ выйти из конфликта. При этом, отмечали они, Киев нужно объявить "победителем".
Лавров назвал такие идеи необходимостью чиновников доложить об успехах. Он сравнил ситуацию с докладами о советской "пятилетке за три-четыре года".
"В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", — сказал он.
Лавров также подчеркнул, что "козырный" план запада нанести России "стратегическое" поражение с треском провалился.
Министр добавил, что Москва готова к любому развитию событий на фоне "объявления России американскими официальными лицами врагом США".