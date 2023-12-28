МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя поставки Германией оружия Киеву. России есть, что конфисковать у Германии, заявил Лавров

"Когда кто-то оказывает кому-то черную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом. Те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, такого ощущения, такого чувства лишены", — сообщил глава МИД России в интервью в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Российская сторона ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.